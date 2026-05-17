Aboubakar, Türkiye'ye dönüyor! Bedava transfer

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 12:34

Geçmişte ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, yeniden Türkiye'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcü ile ilgilenen Türk takımı belli oldu.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor'da oynayan, siyah beyazlılarda şampiyonluk sevinci de yaşayan Vincent Aboubakar Türkiye'ye dönüyor.

Afrika basınında yer alan habere göre Aboubakar'ın yeni rotası, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bursaspor olabilir.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre yeşil-beyazlılar, Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

BEDAVA GELECEK

Neftçi Bakü ile sözleşmesi sona erecek Aboubakar'ın, Bursaspor'a imza atması halinde transferin bonservissiz gerçekleşeceği kaydedildi.

Öte yandan Neftçi Bakü kulübünün de, Aboubakar'ın 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonunu kullanması ve teklif yapması beklenmiyor.

Aboubakar, bu sezon 18 karşılaşmada 9 gol 1 asist üretti.

 

