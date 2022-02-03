Aboubakar-Salah karşı karşıya, CANLI YAYIN Misli.com'da! Kamerun-Mısır maçının iddaa'da favorisi...

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İlandır

KAMERUN

Turnuvanın ev sahibi Kamerun, farklı geçtiği Etiyopya mücadelesi sonrası Yeşil Burun Adaları ile 1-1 berabere kalmıştı. Son 16 turunda kalesinde sol bek Chaker Alhadhur'u oynatan Komorlar'ı da zar zor 2-1 yenip adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Gambiya'yı ikinci yarıda buldukları gollerle 2-0 geçmeyi bildiler.

5 kez şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'nda bu kez de evlerinde mutlu sona ulaşmak için uğraşıyorlar...

Vincent Aboubakar önderliğindeler ancak Karl Toko Ekambi'nin katkısı da üst düzeyde. Hatta orta alanda ağır yükü çeken Andre Zambo Anguissa da unutulmasın.

Eldivenler Andre Onana'ya emanet, hücumda Aboubakar'ın yanında Eric Maxim Choupo-Moting değil Ekambi'nin ters kanadında Nicolas Moumi Ngamaleu görmemiz daha olası...

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Sağ bekte Collins Fai, sol bekte Nouhou Tolo forma giyecek.

MISIR

Kupaya Nijerya yenilgisiyle başlayan Mısır, Gine Bissau ve Sudan engellerini 1-0'lık skorlarla aşıp adını Son 16 turuna yazdırmıştı. Son 16'da Fildişi Sahili'ni penaltılarla, çeyrek finalde ise Fas'ı uzatma sonunda kupa dışına ittiler.

Daha önce 7 kez şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'nda müzelerine 1 kupa daha eklemek istiyorlar...

Mohamed Salah kuşkusuz takımın en önemli silahı, Liverpool'daki inanılmaz formunu milli takıma da taşıdı ve çeyrek finalde attıkları 2 gole de (1 gol - 1 asist) imzasını koymayı başardı.

As kaleci Mohamed El Shenawy ve yedeği Gabaski arka arkaya sakatlıklar yaşadı, Fas maçının son bölümünde eldivenleri devralan Mohamed Sobhi ile maça başlayacaklar gibi duruyor.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mohamed Elneny, Galatasaray'ın golcülerinden Mostafa Mohamed kadrodaki tanıdık yüzler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kamerun'un son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Mısır'ın son 9 maçı, 90 dakika içerisinde, "2.5 ALT" bitti.

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Diğerlerinde "2.5 ALT" tercihine 1,30 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,33'ten oynayabilirsiniz. "MSX" tercihi diğerlerinde 2,55 iken Misli.com'da 2,58!

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%22'lik kesim finale çıkma maçında 90 dakika içerisinde eşitliğin bozulmayacağını düşünüyor...

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Mohamed Elneny, futbolun Mısır için önemini anlatıyor! İzleyelim...