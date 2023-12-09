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Aboubakar neden ilk 11'de yok? Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay açıkladı

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Aboubakar
Aboubakar neden ilk 11de yok Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 18:27

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi Aboubakar'ın ilk 11'de olmaması hakkınde konuştu.

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Rıza Çalımbay'ın maç önü görüşleri şu şekilde:

Bugün kimin oynayıp oynamadığı önemli değil, önemli olan kazanmamız. Bunun için her şeyi yapacağız. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Sakat arkadaşlarımızın hepsi yakında gelecek. Tam olunca daha iyi olacağız. Şu anda bir sıkıntımız yok. Hepimiz bu maçı düşünüyoruz, önemini biliyoruz ve kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yukarıya gitmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor.

ABOUBAKAR NEDEN İLK 11'DE YOK?

Bir oyuncu oynamayabilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir. Kadromuz bu. En iyisini yapacağız. Sonradan girenlerin de faydası olacak. Ankaragücü maçında ikinci yarı aldığımız oyuncularla iyi oynadık, puan aldık. Kim oynamış, oynamamış önemli değil. Tek amacımız kazanmak.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Aboubakar

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