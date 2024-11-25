Aboubakar 6 ay sonra gol attı, Hatay’ı kurtardı

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Tümosan Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. 17. dakikada Guilherme’nin korner atışında Jevtovic, kafayla ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 90’da konuk takımın kullandığı kornerde kafalardan seken topu takip eden Aboubakar, röveşatayla skoru ilan etti. Bordo beyazlı formayla ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar, 6 aylık gol özlemine son vermiş oldu. Kamerunlu futbolcu bundan önceki son golünü, kiralık geldiği Beşiktaş’ta 18 Mayıs 2024’te Hatayspor’a (2-2) atmıştı. Hatay puanını 7’ye, Konyaspor ise 15’e çıkardı.