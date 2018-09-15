Abdurrahim Albayrak'tan Ozan Kabak yorumu: "Hoca bizi transferden kurtardı"

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 4-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Albayrak, “Kasımpaşa lider gelmişti. Biz de Kasımpaşa’ya lider gitmiştik. 27. yılını mezarı başında andığımız Metin Oktay ağabeyimizi anıyoruz. Cuma günü bu yağmurda buraya gelen taraftarlara teşekkür ederim. Çok net galip geldik. Futbolcularımız ikinci devre inanılmaz bir performans sergilediler. Hak etmiş 3 puanı aldık ve liderliğe yükseldik. 4-1 gibi net bir skor aldık. Bugün bizi yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’a teşekkür ederim” diye konuştu.

“Taraftarımızın da desteği galibiyetle başlamak istiyoruz”

Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Abdurrahim Albayrak, “Zaten hoca onun bilincinde olarak bazı arkadaşları dinlendirdi. Salı günü bizim ve Türkiye için özel bir gün olacak. İnanıyorum ki taraftarımızın da desteği galibiyetle başlamak istiyoruz. İnşallah galip geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Bizi stoper transferlerinden kurtardı”

Bugün ilk kez 11’de oynayan genç futbolcu Ozan Kabak için ise Albayrak, “Hocamızın sürprizleri olabilir demiştik. Fatih hocamızın sürprizlerinden biri de bu. Bizi stoper transferlerinden kurtardı. Teşekkür ediyorum. Alt yapıdan hocanın sürprizleri vardır. Şampiyonlar Ligi’nde de oynatır” ifadelerini kullandı.

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