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Abdurrahim Albayrak'tan Okan Buruk ve futbolculara destek mesajı: 'İnanıyor ve güveniyorum!'

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#GALATASARAY#Abdurrahim Albayrak#Okan Buruk
Abdurrahim Albayraktan Okan Buruk ve futbolculara destek mesajı: İnanıyor ve güveniyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 13:48

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü ve oyunculara destek paylaşımı geldi.

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Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar hayal kırıklığı yaşamış ve büyük bir tepki göstermişti.

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Sarı - kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş maçı sonrası yükselen tepkilerin ardından Okan Buruk ve futbolculara destek paylaşımı yaptı.

"HOCAMIZA VE OYUNCULARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Kenetlenme mesajı veren Albayrak, "Kırdığı rekorlar ve aldığı kupalarla; son iki yılın en büyük kahramanlarından biri olan Okan hocama inanıyor ve güveniyorum. 25. şampiyonluk yolunda tüm camia olarak kenetlenelim; hocamıza ve oyuncularımıza sahip çıkalım." dedi.

Okan Buruk, Galatasaray'a geldiği sezonla birlikte 2 sene üst üste şampiyonluk yaşamış ve bir de Süper Kupa kazanmıştı.

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#GALATASARAY#Abdurrahim Albayrak#Okan Buruk

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