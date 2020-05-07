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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Dualarımız seninle başkanım

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Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: Dualarımız seninle başkanım
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık sorunlarının ardından operasyon zorunluluğu doğduğu açıklanırken Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaşım daha geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğduğu açıklanmıştı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Abdurrahim Albayrak'tan açıklama

Koronavirüs test pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ve iyileşen Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'le ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Albayrak, "Dualarımız seninle sevgili başkanım" şeklinde bir tweet attı.

 

Abdurrahim Albayraktan Mustafa Cengize: Dualarımız seninle başkanım

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