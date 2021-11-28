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Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklaması: "Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır"

#Mustafa Cengiz#Galatasaray#Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayraktan Mustafa Cengiz açıklaması: Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır

Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in vefatıyla ilgili konuştu. Çok üzgün olduklarını belirten Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle beIN Sports'a konuştu.

Cengiz'in vefatından dolayı duydukları üzüntüyü belirten Albayrak, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok amansız bir hastalık. Çok mücadele etti. Maalesef başkanımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bütün sevenlerinin, Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Çok üzgünüm. Galatasaray için ilk beyin ameliyatından çıkar çıkmaz Galatasaray'ı sormuştu. O kadar Galatasaray aşığıydı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu"

Cengiz'in hastalığıyla ilgili olarak ise Albayrak, "Her gün hastanedeydik yanındaydık. Son bir kaç gündür bitkisel hayata girdi. Bugün de hayata gözlerini yumdu. Hep Galatasaray'ı soruyordu. Galatasaray'da iyi şeylerin olmasını istiyordu. Hatta en son 'Abdurrahim, iyi ki Galatasaray'ın borçlarını TL'ye çevirmişiz. Galatasaray'ı çok büyük bir yükten kurtarmışız. Ne mutlu bize' dedi. Hakikaten sevgili başkanım ne mutlu bize. Galatasaray'ı hakikaten çok büyük bir külfetten, döviz kurundan kurtardık. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Cengiz#Galatasaray#Abdurrahim Albayrak

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