Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya: Bir dur, daha dün geldin!

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Galatasaray'da Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda söz alan eski yönetici Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'la ilgili sözlerine yanıt verdi.

Camiaya birlik beraberlik çağrısı yapan Albayrak; "Okan hocamıza ilk destek mesajını attım Twitter'da. Aşağı yukarı 600 bine yakın beğeni geldi, demek ki haklı bir iş yapmışım. Kenetlenelim! Yönetimimize, Okan hocamıza destek olalım. Kendi oyuncularımızın buradan eleştirilmesine de katılmıyorum." dedi.

Jose Mourinho'nun Lille maçı öncesi basın toplantısında; "Emin olduğum bir şey var o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor." sözlerine değinen Albayrak; "Okan hoca için yok iki adım attı yok dört adım attı, ulan bi dur da daha dün geldin." diye konuştu.