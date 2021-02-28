Abdurrahim Albayrak'tan Mostafa Mohamed mesajı! "Hemen abiciğim..."

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, BB Erzurumspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Mostafa Mohamed'in transferi konusunda bir taraftarın sosyal medya üzerinden yazdığı mesaja cevap verdi.

Abdurrahim Albayrak, "Hemen abicim hemen hemen hemen şimdi gidin verin parasını alın şu adamın bonservisini. Başlarım finansal fair playine. Abdürrahim Başkanım sen gerekeni yaparsın bekletmeyin başımıza iş çıkmasın. Mostafa Mohammed bizimdir bizim kalmalı" diyen Galatasaraylı taraftarın mesajını cevapsız bırakmadı.

66 yaşındaki futbol adamı, söz konusu mesaja, "Hemen abiciğim hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen." sözleriyle cevap verdi. Albayrak'ın bu cevabı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanacaklarını belirterek, "Tabii ki sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GOMIS'TEN SONRA BİR İLK

Mostafa Mohamed, 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 5 gole en az maçta ulaşan ikinci oyuncu olmayı başardı. Mohamed'den önce Bafetimbi Gomis, bunu 4 müsabakada başarmıştı.

23 yaşındaki genç oyuncu ayrıca bu sezon Radamel Falcao'nun ardından Galatasaray formasıyla bir iç saha maçında iki gol atan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray ile çıktığı 5 Süper Lig maçına 5 gol sığdıran Mostafa Mohammed, sarı kırmızılı ekipte her 80.2 dakikada bir gol üretiyor. Opta verilerine göre 2.76 oranında gol beklentisi bulunan Mohammed, 5 gole yalnızca 8 isabetli şutta ulaştı.

RADAMEL FALCAO'YU GEÇTİ

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da toplamda 6 kez rakip ağları sarsan Mostafa Mohammed, bu alanda Kolombiyalı takım arkadaş Radamel Falcao'yu geride bırakmayı başardı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maçta süre alan Radamel Falcao, sarı kırmızılı takıma 5 gollük katkı sağladı. Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda bir olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakada görev alan Mohammed ise şimdiden 6 gol kaydetmeyi başardı.