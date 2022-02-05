Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda borç açıklaması

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Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray Kulübü’nün borcu bu seviyedeler ise sabah 05:00-05:30’a kadar rahmetli Mustafa Cengiz ve tüm yönetimin Ziraat Bankası’nda sabahlamamız, gösterdiğimiz büyük çaba sayesinde olmuştur. Bu anlaşma ile Galatasaray’ın borçlarını Euro bazından TL’ye çevirdik. Florya’daki araziyi ise 120 milyon TL’ye geri aldık. Şu anda ise Florya’yı kurtarıcı olarak görüyoruz. Biz Galatasaray’ın Euro düzeyindeki borçlarını TL’ye çevirdiğimizde kur 7 TL idi. Şu anda ise kur 15 TL! Galatasaray’ın borcu ikiye katlanacaktı.

HAYRİ KOZAK: SIKINTIDASIN BURAK BAŞKAN, BİR KARAR AL

Sıkıntıdasın. Bir karar al. Takviyeler yap. Kurtuluşun yolu buradan başlar. Bunu yap ki yeniden başkan aramayalım. Bugünkü Galatasaray’ın böyle bir evreden geçmesi mecburdur. Ne senin Galatasaray’ın kaybedecek zamanı yok! Rica ediyorum başkan.

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TANER AŞKIN: BİZ BAŞKAN ARAMIYORUZ, GÜVEN ARIYORUZ

Biz başkan aramıyoruz. Güven arıyoruz, güven istiyoruz. İbrasızlık ne demek! Kimseye yaramıyor. Olan Galatasaray’a oluyor. 1 oldu, 2 oldu artık 3 olmasın! Lütfen bu kararı düşünün başkan. Bu ibrasızlık konusu sizi zorluyor. Her taraftan bir baskı var. Bu düşünce ile Galatasaray’ı yönetemezsiniz. Kendi kendinizin önünü açın başkan!