Abdurrahim Albayrak'tan çarpıcı itiraflar! 'Muriqi ağlayarak gitti, İrfan Can 'Galatasaraylıyım' dedi'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferi için Fenerbahçe ile yarıştıkları Vedat Muriç, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dün gazetecilerle sohbet toplantısı yapan Albayrak, İrfan Can ile ilgili bir soru üzerine, “Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Biz Başakşehir’e çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. İrfan çok istedi gelmeyi. Olmayınca tak diye Gedson Fernandes’i getirdik. Sadece İrfan değil, benim elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim, vermem de. Mert Hakan’ın, hatta ofisimde gece 02.00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın” dedi.

Covid-19'da bu stresi yaşamadım

Ara transferde hedeflerinin yüzde 80’ine ulaştıklarını belirten Abdurrahim Albayrak, “Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık. Mesela Fernandes’in transferi bir rüyaydı, bunu da gerçekleştiren Fatih Terim’dir. Çünkü Fatih hocanın görüştüğü talebesi Rui Costa bu transfere onay verdi. Gedson Fernandes’in transferinde yaşadığım stresi Covid-19 sırasında yaşamadım. İnanın yanımdan tabutlar geçerken bu kadar stres altında değildim. Yoksa almamız çok zor olurdu” diye konuştu.

Fernandes için iki uçak kiraladık

Albayrak, Covid-19 testi pozitif çıkan Gedson Fernandes’i İstanbul’a nasıl getirdiklerini ise şöyle anlattı: “Yetiştirmek için hem Türkiye’den hem de İngiltere’den iki uçak kiraladık. İngiltere’deki uçağa 50 bin pound ödedik. Evine de ambulans gönderdik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya da çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok ilgilendi ve uğraştı. Sabah 09.34’te uçağı buradan kaldırdık, transferin yetişmesi için saat 17.00’ye kadar Londra’ya gidip oyuncuyu alıp getirmesi gerekiyordu. Pilotlara ‘Zamanında getirirseniz size prim vereceğim’ dedim, verdim de. Saat 16.50’de getirdiler. Londra’daki uçak arıza yaptı. Londra’nın üzerinde yoğun bir sis vardı. Buradan giden uçak alıp döndü. Uçak indiğinde ben de kuş gibi uçuyordum.

Falcao için teklif gelmedi

Albayrak, transferinde en çok zorlandığı ismin Mohamed olduğunu da belirterek, “Tam bir ay sürdü. Kaç kez çıkmaza girdi. Saint-Etienne araya girdi, Zamalek Kulübü’nde 2-3 yönetim değişti. Menajerler devreye girdi. Önce kiralık, sonra satış dediler. Sabahlara kadar çalıştık. 2 gece sabahladık. Uyumayabilirsiniz ama o stres yeter” diye konuştu. Albayrak, Radamel Falcao için kendilerine herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini dile getirerek, “Falcao bizim ve dünya futbolu için çok önemli bir markadır. Şanssız bir dönem geçirdi. Şimdi sakatlığının geçmesini bekliyoruz” dedi

Hasılat kaybımız 33 milyon euro

Albayrak, başta Fernando Muslera ve Emre Akbaba olmak üzere sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerle görüşmelere başladıklarını belirterek, bu oyuncuların ücretlerinde indirim yapmalarının şart olduğunu ifade etti. Albayrak, şöyle konuştu:

Eski paraları veremeyiz

“Pazarlık yapıyoruz çünkü eski dönemler artık yok. Bankalar limitimizi 40 milyon Euro seviyesine çekmemiz gerektiğini söylüyor. Biz 55 milyon Euro’lardayız. Eski futbolcularımızın maaşları Euro üzerinden olduğu için aradaki farkı kendilerine anlatıyoruz. Artık kulüplerin o paraları ödeme şansı yok. Bu sene 33 milyon Euro tribünden hasılat kaybımız var

Sorun çıkarmazlar

Kulüpleri çok büyük bir tehlike bekliyor. Bunun farkındayız ve futbolcularımıza anlatıyoruz. Ona göre sözleşme uzatmak istiyoruz. Hiçbir bir futbolcumuzdan sorun çıkacağını sanmıyorum. Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum. Emre Galatasaray’ın evladıdır. Muslera zaten Galatasaray’ın sembolüdür.

Arda'ya verilen cezaya çok üzüldük

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun futbolcuları Arda Turan’a verdiği 2 maç men cezasına çok üzüldüğünü söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Başka cezalar bekliyoruz, ondan sonra tekrar bir açıklama yaparız. Başımızın tacı olan değerli sağlık çalışanları adı altında derbiye alınanlarla ilgili ne işlem yapılacağını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Omar'a kök hücre nakli yapılacak çok umutluyuz

Abdurrahim Albayrak, yılbaşı gecesi yaşadığı kazada yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui’in bir gözünde görme kaybı olduğunu ancak durumunun iyiye gittiğini söyledi. Albayrak, “Bir gözü tamamen iyi. Diğer gözüyle de 30-40 santimetreye kadar olanları görebiliyor. Yüzünde herhangi bir iz yok. Kök hücre nakli yapılacak. Biz çok umutluyuz” dedi.