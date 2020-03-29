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GeriFutbol Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüs paylaşımı! 'İyileştim'
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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüs paylaşımı! 'İyileştim'

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Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan corona virüs paylaşımı! 'İyileştim'
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, corona virüsten iyileştiğini açıkladı.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüs test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüs tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.

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