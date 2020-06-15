Abdurrahim Albayrak'ın mesajı sonrasında Fernando Muslera'dan paylaşım

Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası paylaşımda bulundu.

Fernando Muslera, Instagram hesabından 'Çok teşekkürler başkanım... Benim de kalbim ve dualarım Mustafa Cengiz başkanımla...' paylaşımını yaptı.

Muslera ile yattığı hastaneden fotoğrafını paylaşan Albayrak; "Bütün kalbim ve dualarım manevi oglum Muslera ile beraber..." ifadelerini kullandı. Kendisine gelen mesajları instagram'dan paylaşan Muslera, Abdurrahim Albayrak'ın mesajına; "Çok teşekkür ederim başkanım. Benim de kalbim ve dualarım Mustafa Cengiz başkanımla..." sözlerini kullanmıştı.

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