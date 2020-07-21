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GeriFutbol Abdurrahim Albayrak'a şok tepki: Falcao'nun parasını da sen öde
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Haber Giriş: 21.07.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'a şok tepki: Falcao'nun parasını da sen öde

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Abdurrahim Albayrak'a şok tepki: Falcao'nun parasını da sen öde
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Galatasaray'da ortalık karıştı... Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Abdurrahim Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim' diyordun, şimdi parasını da sen öde" diyerek çıkıştıkları, Albayrak’ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak bir kriz de Radamel Falcao konusunda yaşıyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle tam 25 maç kaçıran Kolombiyalı golcünün alacakları nedeniyle sıkıntı çıkarması, yönetim kurulunun da gündemine geldi.

Başkan Mustafa Cengiz ve birkaç yöneticinin Albayrak’a, “Falcao’yu ben getirdim' diyordun, şimdi parasını da sen öde” diye çıkıştığı öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak’ın ise bu tepki karşısında büyük üzüntü yaşadığı ve bir süre konuşmama kararı aldığı belirtiliyor. Yaz aylarında Falcao’nun transferinin gecikme sebebi olarak, Albayrak’ın tecrübeli futbolcuya sarılmış halde verdiği poz gösterilmişti. (Fanatik)

Abdurrahim Albayraka şok tepki: Falcaonun parasını da sen öde

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