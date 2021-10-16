Abdurrahim Albayrak: 'O fotoğraf için özür dilerim'

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Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Ben hiçbir mahkemeye tek başıma gitmedim. Hiçbir mahkemeye kendi çıkarım için gitmedim. Her gittiğim mahkemeye, istinaf mahkemesine kendim gittim. Ben ada için gecemi gündüzüme kattım.

SÖZÜMDÜR, NAMUSUMDUR

Adayı halledeceğiz, bu benim sözümdür, namusumdur. Bu fotoğrafları boy boy burada göstermek hoş değil. Galatasaray'a zarar veriyoruz! Bankalar yarın bize zorluk çıkartacak. Birçok kurumdan bize incelemeler gelecek. Şahsıma bir şey işlemişsem gençliğim haram olsun bana, yarını göremeyeyim.

FOTOĞRAF İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Talihsiz bir Falcao fotoğrafı ortaya çıktı. Ben bir gazeteciye falan vermedim çok yakın bir arkadaşıma verdim o fotoğrafı. Bunun için özür dilerim. Falcao için bir bonservis bedeli istediler. Falcao 5-6 milyon euro bedelle bir yere gitmem, ben Falcao'yum dedi.

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KİMSE BENİM KADAR ÜZÜLMEZ

Falcao'ya imza parası içinde yıllık 5 milyon euro verdik. Arkadaşlar bu transfer tutmadı. Dünya çapında bir santrfor alıyorsunuz, tutmuyor. Buna benim kadar kimse üzülmez. Uymadı Falcao. Başkan, tamamen taraftarın isteklerine arzularına dayanarak aldı. 2 yılda 10 milyon euro ödedik. Maç başları da vardı. Bu aldığı paralardan da 500 bin euro indirim yaptı, kovid döneminde almadı. Mahkeme kapılarında ada için gittiğim mahkemelerindeki fotoğrafımı burada göstermek yanlıştır