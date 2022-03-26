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Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez"

#Galatasaray#Homis#Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray Kulübünü Gomis yönetemez

Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis ile gelen eleştirilerek cevap vererek, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon ettim. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor" dedi.

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Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor.

Toplantıda konuşan Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in sezon sonunda elde edilen şampiyonluğun ardından maaşında iyileştirme istediğini söyleyerek, "Galatasaray Kulübü'nü Gomis yönetemez. Şampiyon olduk. Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizlispor maçında penaltıyı nasıl laubali bir şekilde kullandığını açarsınız ve görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor sonra yönetim kurulu odasına geliyor. Bana 'Ben Galatasaray'ı şampiyon ettim. En çok parayı ben alacağım, Feghouli alamaz' diyor. Feghouli 3 milyon 850 bin Euro alıyor, ben 4 milyon istiyorum' diyor. Bu kulüp, Adnan Polat döneminde Türk parasını yere attığı zaman Kosecki'yi kapının önüne koydu. Gomis'e 750 bin Euro fark verseydik, 40 futbolcu ertesi gün kapıda olurdu. Derlerdi ki bizim hiçbir şeyimiz yok. Bunu Galatasaray Kulübü kabul edebilir mi, bunu yıllardır söylemek istemiyordum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına" diye konuştu.

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#Galatasaray#Homis#Abdurrahim Albayrak

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