Abdurrahim Albayrak: "Dursun Özbek ile karşılıklı ibralaşma için buluştuk"

Özbek ile sadece geçmiş dönem borçlarıyla ilgili olarak toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Dursun Özbek'in kendi başkanlığı döneminden kalan bir alacağı vardı. Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübünün Dursun Özbek'e olan bütün borçları ödenmiş ve kendisinin Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır. Aslında yapılan toplantı bundan ibarettir. Yaptığımız bu toplantılarda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ile Baş Hukuk Müşavirimiz Petek Arslan da yer almıştır." dedi.

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