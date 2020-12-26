Abdurrahim Albayrak: "Ben kaçmıyorum..."

Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği maçın ardından konuşan Albayrak, "Lig Erzurum’da başlıyor dedik. Güzel bir oyunla galip gelmesini bildik, şükürler olsun. Bana 'kaçtı' dediler ama ben kaçmıyorum. Maçlar esnasında çok gergin oluyorum, konuşma esnasında yapacağım bir hata Galatasaray’ın zararına olur diye konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.