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Abdurrahim Albayrak: "Ben kaçmıyorum..."
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalar bulundu. Albayrak, maçlarda çok gergin olduğunu belirtirken Galatasaray'a zarar vermemek için konuşmaktan kaçındığını belirtti.
Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği maçın ardından konuşan Albayrak, "Lig Erzurum’da başlıyor dedik. Güzel bir oyunla galip gelmesini bildik, şükürler olsun. Bana 'kaçtı' dediler ama ben kaçmıyorum. Maçlar esnasında çok gergin oluyorum, konuşma esnasında yapacağım bir hata Galatasaray’ın zararına olur diye konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.
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