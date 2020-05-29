MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullahi Shehu: "Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor..."
GeriFutbol Abdullahi Shehu: "Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Abdullahi Shehu: "Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullahi Shehu: "Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor..."
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından, ligin kalan 6 haftası için kondisyonunu depolamaya çabalayan Bursaspor'da, orta sahanın deneyimli oyuncusu Abdullahi Shehu açıklamalarda bulundu.

TFF 1’inci Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor’un ikinci kampı sürüyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ ZORLUKLARA HAZIRLANIYORUZ'

Sürecin herkes adına zorluk içerdiğine işaret eden 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, “Gerçekten çok zor bir periyot, herkes için çok zor bir süreç. Bir sporcu için de baktığınızda 2 ay neredeyse hiçbir şey yapmadan durmak kolay değil. Biz, takım olarak bu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zorluklara, önümüzdeki meydan okumalara birlikte hazırlanıyoruz” dedi.

'HERKES ÇALIŞIYOR'

Takım içindeki atmosfere dair de değerlendirmelerde bulunan Shehu, “Herkesin hazır olduğunu, istekli olduğunu görebiliyorum. Çok kısa süre oldu ancak hocalarımız da memnun, çünkü herkes çalışıyor ve elinden geleni vermeye çabalıyor. İdmanlardan önce de salonda çalışmalar oluyor, günde iki idmanımız var. Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor” diye konuştu.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Taraftara da mesaj veren futbolcu, “Taraftarımız, bizi desteklemeye devam etsin. Oyuncular olarak buradayız, hedefimizi biliyoruz, hedef için hep birlikte çalışıyoruz. Bursaspor’un Süper Lig’e dönmek zorunda olduğunu biliyoruz. Bu hedefimize ulaşacaksak taraftar ve oyuncular olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Abdullahi Shehu: Herkes hazır ve futbola geri dönmeyi istiyor...

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle