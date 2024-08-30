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Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan bronz madalya! Abdullah Öztürk tarihe geçti

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#Paralimpik Oyunlar#Paris2024#Abdullah Öztürk
Abdullah Öztürk ve Nesim Turandan bronz madalya Abdullah Öztürk tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 19:35

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı. Paralimpik Oyunlar'daki 4. madalyasını kazanan Abdullah Öztürk, bu sayıya ulaşan ilk sporcumuz oldu.

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South Paris Arena 4'te gerçekleştirilen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Almanya'dan Valentin Baus-Thomas Schmidberger'le karşılaştı.

Rakiplerine 6-11, 11-7, 11-3, 11-2 ve 11-3 yenilen milli sporcular, bronz madalya aldı.

ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Milli sporcumuz Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcumuz oldu.

Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti.

Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcumuz toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı

milli sporcumuz önümüzdeki günlerde bireysel mücadelesinde beşinci paralimpik madalyasını kazanmaya çalışacak.🇹🇷

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Abdullah Öztürk, ayrıca hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu.

Abdullah Öztürk ve Nesim Turandan bronz madalya Abdullah Öztürk tarihe geçti

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#Paralimpik Oyunlar#Paris2024#Abdullah Öztürk

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