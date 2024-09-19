Abdullah Kiğılı'dan derbi öncesi açıklama! '6-0’lık maçı unutmamız mümkün değil'

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Derbinin Fenerbahçe’ye hayırlı olmasını dileyen Abdullah Kiğılı, "Öncelikle Fair-Play kurallarına uygun güzel bir maç olur. Seyredenler de bu müsabakadan büyük bir keyif alırlar" diye konuştu.

’6-0’LIK MAÇI UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Yöneticilik döneminde unutamadığı birçok maçın olduğunu aktaran Kiğılı, "Çok maç var. Bunları tek tek sıralamaya kalksam saatler sürer. Ama Galatasaray’ı açık farkla yendiğimiz o maçı asla unutamam. 6-0’lık maçı unutmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

’SAMANDIRA’DA ÇOK VAKİT GEÇİRDİM’

Samandıra’da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde derbilerden önce müthiş bir atmosfer olduğunu vurgulayan Kiğılı, "48 saat evvelden Samandıra’ya giderdik. Samandıra’da çok vakit geçirdim. Beraber orada yattığımız zamanlar olmuştur. Futbolculara ve bütün takıma moral depolamak için, yanlarında olduğumuzu bildirmek için günlerimizi verdik. İyi ki bunları yapmışız. Bugün bunlardan gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.