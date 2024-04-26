Abdullah Kiğılı: Umarım Ali Koç başkanlığı bırakmaz

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Abdullah Kiğılı "Son 30 yılda Türk futbolu bu kadar kötü bir süreç yaşamadı. Çok başarılar kazanıldı ama ülkenin futbol sektörü giderek geri gidiyor. Bir an önce akil yönetici ler bulunmalı. Futbolun öncelikli ihtiyacı sağduyu. Akil yöneticiler, bu sürecin tek çözümüdür" dedi.

"UMARIM ALİ KOÇ BIRAKMAZ"

Aynı zamanda eski bir Fenerbahçe yöneticisi olan Kiğılı “Son yıllarda Fenerbahçe’nin uğradığı haksızlıklar giderek artıyor. Bu durum, dayanılmaz boyutlara geliyor ama Fenerbahçe her badireyi atlatır. Ancak sağduyu burada da öncelikli. Umarım Ali Koç başkanlığı bırakmaz” ifadelerini kullandı.