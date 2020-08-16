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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da

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Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizespor'da
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Abdullah Durak ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un 2,5 yıldır formasını terleten takım kaptanı Abdullah Durak ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "1 yıl daha yeşil-mavili formayı giyecek Abdullah Durak, takımımızın Erzurum kampına katılarak çalışmalara başlamıştır." ifadesine yer verildi.

Abdullah Durak, 1 sezon daha Çaykur Rizesporda

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