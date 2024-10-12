Abdullah Avcı'ya yurt dışından talip! İmza an meselesi...

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Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 2. dönemini geçirdiği sırada beklenen performansın gerisinde kalarak bordo mavili ekibe veda etmişti. Yönetim, daha önceki döneminde 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu kazandıran ve Ekim 2023’ten bu yana görevde olan Avcı ile yolları ayırma kararı almıştı. Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Avcı’nın tazminat almayacağı, tecrübeli çalıştırıcının ayrıca alacaklarının yarısından vazgeçtiği belirtilmişti.

TEŞEKKÜRLE GÖNDERİLDİ

Avcı, kulüpteki ilk döneminde de görevine son verilmiş olmasına rağmen tazminat almamış ve yüklü miktarda alacağından vazgeçmişti. Trabzonspor’dan yapılan veda açıklamasında, “Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı’ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz” denildi.

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AVCI SİTEMLE VEDA ETMİŞTİ

Avcı ise yazılı olarak yayınladığı mesajında sitemli ifadeler kullandı. “Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor” diyen 61 yaşındaki teknik adam, gelecekte büyük başarılar kazanacak bir takım kurduğunu savunarak şöyle dedi: Böyle bir şehre şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı gururluyum. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu duyguyu kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ayrılmasından sonra takımın başına kulübün efsane isimlerinden olan Şenol Güneş'i getirmişti.

AZERBAYCAN İDDİASI

Bordo mavili ekiple yollarını ayırdıktan sonra başka takım çalıştırmayan Avcı'ya Azerbaycan'dan flaş bir teklif geldiği iddiası gündeme düştü.

Azeri basınından ESH Spor'da yer alan habere göre, Neftçi Bakü yönetimi sezona kötü bir başlangıç yapan takımlarını Abdullah Avcı'ya emanet etmek istiyor.

GÖRÜŞME İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER

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61 yaşındaki teknik adamla görüşme yapmak için Neftçi kulübünün kurmaylarının İstanbul'a geldiği ve Avcı ile ilk resmi adımların atıldığı ileri sürüldü. Haberde pazarlıkların sürdüğü bilgisine yer verilirken, tecrübeli çalıştırıcının yakın zamanda karar vereceğine dikkat çekildi.

Ayrıca Abdullah Avcı'ya Suudi Arabistan'dan da tekliflerin geldiği ve deneyimli çalıştırıcının bu ilgiyi de değerlendirdiği öğrenildi. Avcı'nın net bir karar vermesinin beklendiği ifade edildi.

NEFTÇİ'DE İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR



Roman Grygorchuk yönetimindeki Azerbaycan ekibi, 10 takımlı liglerinde çıktığı 8 maçta 5 beraberlik 4 de yenilgi alarak 9. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 6 gol atan Neftçi Bakü, kalesinde 15 gole engel olamadı.