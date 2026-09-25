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Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Komşudan istiyorlar

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#Abdullah Avcı#CSKA Sofya#Teknik Direktör
Abdullah Avcıya sürpriz talip Komşudan istiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 14:57

Adı son olarak Çorumspor ile anılan Abdullah Avcı'ya Bulgaristan'dan talip çıktı.

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Ağustos 2024'ten bu yana kulüp çalıştırmayan teknik direktör Abdullah Avcı'ya Avrupa'dan talip çıktı. Tecrübeli hoca son olarak Bulgaristan ekibinin gündemine geldi.

Bulgaristan basınında yer alan Match Telegraph kaynaklı habere göre, Hristo Yanev’in ayrılığının ardından teknik direktör arayışına giren CSKA Sofya’nın adayları arasında tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı da bulunuyor.

Abdullah Avcıya sürpriz talip Komşudan istiyorlar

CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerindeki ilk yurt dışı kulüp deneyimini Bulgaristan'da yaşayacak.

KABUL EDERSE RAKİP TRABZONSPOR

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı'yı kritik bir maç bekliyor. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avcı, göreve gelmesi halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

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Abdullah Avcıya sürpriz talip Komşudan istiyorlar

ÇORUM FK İLE ANILDI

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Çorum FK'da gündeme Abdullah Avcı gelmişti.

PERFORMANSI

Son olarak daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, 44 maça takımın başında çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet almıştı.

 

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#Abdullah Avcı#CSKA Sofya#Teknik Direktör

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