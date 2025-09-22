×
Abdullah Avcı'ya sürpriz talip! Kabul ederse kariyerinde bir ilki yaşayacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 10:10

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'ya sürpriz bir talip çıktı. Tecrübeli teknik adam imzayı atması halinde kariyerinde bir ilki de yaşamış olacak.

Mısır ekibi Al-Ahly, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

Fanatik'in aktardığı Kooora'nın haberine göre; Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır Premier Lig ekibi Al-Ahly'nin üç teknik direktör adayıdan biri de Abdullah Avcı.

Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da Al-Ahly'nin diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.

KESİN KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Öte yandan haberde, Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği ifade edildi.

