Abdullah Avcı'ya çağrı: 'Oğlumla uğraşma'

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Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi Gül Destan, teknik direktör Abdullah Avcı aleyhine çok sert açıklamalar yaptı ve “Oğlumla uğraşmayın, sonra sizinle de uğraşırlar” diyerek üstü kapalı tehdit etti. Gül Destan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Avcı’ya seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis’in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!

ENiS 1. FORVET OLMALI

Enis pırıl pırıl, yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lakin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiç katkıda bulunmadığı gibi Enis takım için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir, gayet normal. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis’e hakaret edemezsiniz. Siz, defalarca arayarak Enis’i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. ‘Diğerini 90 dakika, Enis’i 5 dakika’ sizin adaletiniz bu mu? Enis’in takımın 1. forveti olması gerekirken...

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BiR BABA GiBi DAVRANIN

Sizlere diyorum ki; Oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar, bilmem anlatabildim mi! Oğlunuz yaşında, bir baba gibi davranın kaybetmezsiniz, kazanırsınız.”

KUPADAKİ KARAGÜMRÜK MAÇINDA DA AVCI'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Enis Destan’ın annesi Gül Destan, Trabzonspor’un geçen sezon Türkiye Kupası’nda Karagümrük’ü 3-2 yendiği maçta kırmızı kart gören oğlunun PFDK’ye sevk edilmesine ve “Doğru karar” diyen Abdullah Avcı’ya da tepki gösterip şöyle demişti: “Enis sanki adam öldürmüş. Sakat bırakmış, kolunu bacağını kırmış da PFDK’ye sevk ediliyor. Orada kırmızı kartlık bir durum yoktu. Abdullah hocası da medya karşısında doğru karar diyor. Nesi doğru? Neden yönetim ve hocası olarak arkasında durmuyorsunuz, sahiplenmiyorsunuz?”

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