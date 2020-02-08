Abdullah Avcı'nın yeni adresi! Azerbaycan...

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun radarına takıldı.

Azeri basınında yer alan haberlerde, Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkililerin deneyimli teknik adamla görüşmek için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü.

Türkiye'de bulunan yetkililerin, söz konusu ziyaret kapsamında Abdullah Avcı dışında birkaç isimle daha görüşeceklerinin de altı çizildi.

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcıya yeni bir takım bulanan kadar ödemekle yükümlü olduğu aylık 1 milyon TL'den kurtulmuş olacak.

Azerbaycan milli takımında Nikola Jurchevic'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu bir süredir boşta.





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