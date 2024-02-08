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Abdullah Avcı'dan zemin eleştirisi! 'TFF'nin denetlemesi lazım...'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası
Abdullah Avcıdan zemin eleştirisi TFFnin denetlemesi lazım...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 21:52

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği ile Ankara’da oynanan ve uzatma dakikalarında atılan golle 2-1 galip gelinen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının ardından, basın toplantısında konuştu.

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Konuşmasının başında saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Futbolun iyileştirme gücü var. Doğal felaketler oluyor, depremler oluyor, hastalıklar oluyor ama futbol yine de oynanıyor. Çünkü bu oyunun insanlar üzerinde iyileştirici etkisi var. Peki, biz bu futbol ailesi olarak bu oyunu iyileştirmek için yardımcı oluyor muyuz? Bugün bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincan ne de Gençlerbirliği oynamak istemiyor. İki hafta evvel burada genç bir oyuncunun çapraz bağları koptu. 4 sene önce de yine bir Gençlerbirliği maçında bir oyuncum sakatlanmıştı. Futbol düzgün zeminde oynanan, çimlerinin bile oranları olan bir oyundur. Bunun TFF tarafından denetlenmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

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“Oyuncularımı bu kadar zorlu şartlarda kazandıkları için tebrik ediyorum”

Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ettiğini söyleyen Avcı, “Bu şartlar altında bence iyi oynadılar. Bir geçiş takıma karşı geçiş oyununda gol yedik. Gençlerbirliği takımını tebrik ediyorum. Sinan Hoca yeni bir teknik adam vizyonu katacak diye düşünüyorum. Oyunun içinde değişik formasyonlar uygulayabiliyor. Geçen sene geldiği takımı küme düşme mücadelesinden alıp bu sene Play-off mücadelesi veriyor. Ona ve Gençlerbirliği takımına başarılar diliyorum. Oyuncularımı da bu kadar zorlu şartlarda kazandıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Abdullah Avcıdan zemin eleştirisi TFFnin denetlemesi lazım...

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası

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