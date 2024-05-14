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Abdullah Avcı'dan oyuncularına: "Sorumluluk alalım, mücadeleyi bırakmayalım..."

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Anadolu Kulüpleri
Abdullah Avcıdan oyuncularına: Sorumluluk alalım, mücadeleyi bırakmayalım...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 11:46

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hedeflerine ulaşmaya bir şey kalmadığını belirterek, bu hafta enerjiye, coşkuya ve dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'de üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını zorlu haftaya motive etmeye çalışıyor.

Deneyimli teknik adam, bu hafta enerjiye coşkuya ve dostluğa çok ihtiyaçları olduğunu oyuncularına belirtti.

İlk hedeflerinin Başakşehir müsabakası olduğunu vurgulayan Avcı, kazandıklarında üçüncülüğü ceplerine koyacaklarının altını çizdi.

Abdullah Avcı, "Biz kafamızı dışardaki en ufak bir şeyle karıştırmayacağız ve yormayacağız. Bizi mutlu eden iyi oyun ve skor. Sabır bizim için bu hafta çok önemli. Bu hafta hepinizin coşkusuna ihtiyacımız var. Sorumluluk alalım ve mücadeleyi sonuna kadar bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Anadolu Kulüpleri

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