Abdullah Avcı'dan mağlubiyet sözleri! "Sağlıklı gitmeyen bir durum var"

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybeden Trabzonspor'da Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Son dönemde alınan sonuçlardan dolayı takımın kendini sorgulaması gerektiğini belirten Abdullah Avcı, "Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız. Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacak. Tekrar bunun içinden çıkacağız. Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız." diye konuştu.

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"ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR DURUM"

Adana Demirspor’un iyi bir takım olduğunu ve baskılı oynayacaklarını bildiklerini belirten Abdullah Avcı, “Rakibi tebrik ediyorum. Oyun için planımız, rakibin baskısını kırıp, oyuna hakim olmaktı. Güzel bir frikik golü yedik. Futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Geçiş pozisyonları, benim en çok dikkat ettiğim ve hala çalıştığım bir konu. Bu geçişlerden 2 gol yedik. 2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Bireysel performans ve oyun olarak çalışmamız gereken durumlar var” diye konuştu.

"SORGULAYACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde Macaristan’da oynanan karşılaşmada, geçişlerde yapılan hatalar nedeniyle 10 kişi kalan Ferencvaros’dan 2 gol yediklerini kaydeden Avcı, “Bugün itibariyle bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik ama 95’inci dakikada bizim gibi bir takımın, böyle bir gol yememesi gerekiyor. Sorgulayacağız, oyuna bakacağız, bireysel performansları değerlendireceğiz. Avrupa maçı oynamamız, sakatlarımızın olmasını konuşmayacağım. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız” dedi.