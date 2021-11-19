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Abdullah Avcı'dan Gaziantep FK maçı öncesi 'hızlı hücum' uyarısı

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcıdan Gaziantep FK maçı öncesi hızlı hücum uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi antrenmanlarda hızlı hücum uyarılarında bulunuyor.

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Süper Lig’de namağlup zirvede yer alan bordo-mavili takım, 22 Kasım Pazartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu maçı da kazanarak hem galibiyet hem de namağlup serilerine devam etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda öğrencilerine sık sık hızlı atak sonuçlandırma ve savunma arkasına yönelik koşu noktasında uyarılarda bulunuyor.

"SAVUNMA ARKASI KOŞULARI MUTLAKA İSTİYORUM"

Öğrencilerine antrenmanda ‘Savunma arkasına koşuları mutlaka istiyorum’ dediği öğrenilen Avcı, “Amacımız 10 saniyede atağı bitirmek. Savunma topu kazanınca herkes pozisyon alacak ve oyun akacak, tekrar hücum yapacağız. Savunma arkasına mutlaka en az iki oyuncu koşu yapacak” şeklinde savunma arkası koşulara dikkat çekerken; savunmayı biraz daha öne çıkarıp rakibi daha önde karşılamaları yönünde de oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Rakibe şut şansı vermemeleri gerektiğini de öğrencilerine aktaran Avcı, “Oyun sete dönmesin. Savunmayı daha öne çıkaralım. Merkezden gelen oyuncuya şut şansı vermeyelim” ifadelerini kullandı.

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UĞURCAN’IN YÜKSELİŞİNDE AVCI VE EKİBİNİN ETKİSİ

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon başı yaşadığı performans düşüklüğünün ardından 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve A Milli Takımı’nda birinci kalecisi konumunda yer alan Uğurcan Çakır’ın yükselen performansında teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin de etkisi oldu. 2020-21 sezonunda bordo-mavili takımda göreve başlayan Avcı ve ekibi ile birlikte form grafiği yükselişe geçen Uğurcan Çakır’ın, Avrupa’ya transferi gündeme gelmiş ancak bu transfer ekonomik anlamda kulübün beklentileri karşılanmadığı için gerçekleşmemişti. Bu sezon hem ligde hem de A Milli Takım'la gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan, Avrupa takımlarının da yeniden takibine girdi.

MİLLİ KALECİLER AVCI’NIN TAKIMINDAN

Bu arada Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı ve ekibinin milli takım kalesine etkisi ise dikkat çekti. Son yıllarda milli takım kalesini koruyan Volkan Babacan, Mert Günok ve Uğurcan Çakır’ın ortak noktası Abdullah Avcı ve ekibi oldu. Volkan Babacan, 2014-15 sezonunda Başakşehir’e geldikten sonra 2016-17 sezonuyla birlikte A Milli takımda düzenli olarak forma giymeye başladı. 2017-18 sezonunda Başakşehir’e transfer olan Mert Günok da bir dönem A milli Takım’ın kalesini korurken, son olarak Uğurcan Çakır da Abdullah Avcı sonrası A Milli Takım’ın birinci kalecisi konumunda yer aldı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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