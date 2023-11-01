Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama! "Kazanmaya gidiyoruz..."

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Görevine yeniden dönüşüyle birlikte takımda devam eden uyum sürecini değerlendiren Abdullah Avcı, "Çalışıyoruz, yoğun gidiyor, bu süreç böyle gidecek. Bazı şeyleri hızlandırmak için yoğun gidecek ama şu an itibarıyla iyi. Daha iyi olacak. Felsefeyi, yaptıklarımızı, geri bildirimleri dershane gibi çalışmamız gerekiyor. Bu oyun doğaçlama değil. Planı, savunması, hücumu var. Hepsini tekrar hem tanıdık oyunculara hatırlatıyor, hem de diğerlerine yeniden gösteriyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Daha iyi olmamız lazım. Daha geliştirmemiz gereken şeyler var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"UMARIM HAFTA SONUNA DAHA İYİ OLURLAR"

Sakatlık yaşayan Bakasetas ile Trezeguet’in sağlık durumunu değerlendirmesi istenen Avcı, "Şu an itibarıyla bizimle antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi olur" diye konuştu.

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"TRABZONSPOR KAZANMAYA GİDECEK"

Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Avcı, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği ilgisini kafasını çevirdikleri bir alan. Umarım iki takım da oyun olarak buna seyir zevki açısından topun fazla oyunda kaldığı, keyifli, Fair Play’in olduğu bir müsabaka olur. Trabzonspor her zaman her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" ifadelerini kullandı.

2 OYUNCU EKSİK, BAKASETAS, TREZEGUET VE PEPE TAKIMLA ÇALIŞTI

Avcı’nın açıklamalarının ardından bordo-mavililerin idmanı başladı. İdmanda tedavileri süren Hüseyin ile Orsic katılmazken, sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Bakasetas ve Trezeguet bir süre takımla çalıştı. Takımdaki uyum süreci artan Nicolas Pepe de idmanında yer aldı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.