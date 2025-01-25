Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı! 'Ne yazık ki...'

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Trabzonspor'un 37 yıllık şampiyonluk hasretine 2022-2023 sezonunda son veren Abdullah Avcı, ertesi sezonun 24. haftasında görevinden ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adam bu ayrılıktan 7 ay sonrasında Bordo-mavili geri dönmüştü.

Abdullah Avcı TRT Spor'a yaptığı açıklamada takım çalıştırmadığı bu 7 aylık süreçte Fenerbahçe ve A Milli Takım ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞTÜM, NE YAZIK Kİ YAPILAN ALGILAR YÜZÜNDEN OLMADI"

Fenerbahçe'nin kendisiyle görüşmek istediğinde Ali Koç'a, 'Beni tercih edeceğinizi düşünüp hazırlık yapmıştım. Ben size bir sunum yapayım, yüzde 80'i bitti zaten' dediğini söyleyen Avcı, "Benim Trabzonspor - Fenerbahçe çekişmesiyle ilgili Trabzon'da yaşadığım şampiyonluktan sonra ne bir video ne de bir görüntüm var. Hiçbir şeyle alakam yok. Ne yazık ki sosyal medyada yapılan algı çalışmasıyla beraber bu Fenerbahçe dosyası kapandı" ifadelerini kullandı.

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"A MİLLİ TAKIM İÇİN MEHMET BÜYÜKEKŞİ VE HAMİT ALTINTOP İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜM"

A Milli Takım ile yaptığı görüşmeler hakkında da konuşan Avcı, "Ben Milli Takım ile sözleşme imzalıyordum. Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop ile görüştüm. 3 kere görüştüm. Sonra olmadı. Beni neden istediklerini söylediler, ama sonra neden istemediklerini söylemediler" dedi.

"FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM OLMAYINCA TRABZON’A DÖNDÜM"

Trabzonspor'a dönüş kararını açıklayan Avcı, "Hem Fenerbahçe hem de Milli Takım olmayınca, şampiyonluk ve güzel duygular yaşadığım Trabzonspor da beni isteyince oraya döndüm. İkinci dönem benim için bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.