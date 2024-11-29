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Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı: Ali Koç'a sunum yaptım, anlaşma noktasına gelmiştik...

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#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Ali Koç
Abdullah Avcıdan Fenerbahçe itirafı: Ali Koça sunum yaptım, anlaşma noktasına gelmiştik...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 19:56

Sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak Bordo-mavili kulüpten ayrılan Abdullah Avcı, geçen sezonun başında Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldiğini söyledi.

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Trabzonspor'da şampiyonuk yaşayan, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı geldi.

Socrates Youtube kanalına konuşan Abdullah Avcı; "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani." dedi.

"ÖNCEKİ SENELERDE DE GÖRÜŞMÜŞTÜK! HAZIRLIKLIYDIM"

Fenerbahçe'den gelecek teklife hazırlıklı olduğunu söyleyen Avcı; "Fenerbahçe'den bir teklif bekliyordum ve o yüzden hazırlıklıydım. Önceki senelerde de görüşmüştük ama geçtiğimiz sezon yaptığım sunumdan sonra anlaşma aşamasına gelmiştik. Sonra iş bozuldu." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Abdullah Avcı#Ali Koç

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