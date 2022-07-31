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Abdullah Avcı'dan dikkat çeken sözler: "Yedi ayda bir şampiyon oluyoruz"

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Kupa
Abdullah Avcıdan dikkat çeken sözler: Yedi ayda bir şampiyon oluyoruz

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor'u mağlup ederek Süper Kupa'ya uzandıkları maç sonrası konuştu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa zaferi sonrası gülerek “Yedi ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor” dedi.

Tecrübeli teknik adam taraftarlara şu sözlerle seslendi: “21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, oldular. Takımla savunma ve hücum yaptılar. Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her yıl yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz. Şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanları mutlu görünce biz de mutlu olduk. · SİVAS Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise “Telafi etmek için her şeyi yapacağız. Lig çok önemli. Lig ve Avrupa’ya bakmak gerekiyor. Bu maçtan çok ders çıkaracağız. İyi başladık. İstediğimiz her şeyi yapıyorduk” diye konuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Kupa

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