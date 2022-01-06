Abdullah Avcı ve Edin Visca yıllar sonra bir arada!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yokBakan Özer'den 'yüz yüze' eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yok#Mahmut Özer
Erdoğan tek tek anlattı Savunma sanayiinde büyük dönüşümErdoğan tek tek anlattı! Savunma sanayiinde büyük dönüşüm#Recep Tayyip Erdoğan
Omicron tehlikesi büyüyor Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyorOmicron tehlikesi büyüyor! Vaka artışı sürerken, tedbirlerin önemi artıyor!#Koronavirüs
Bakan Kurumdan CHPye Ortaçağ zihniyeti tepkisi: Tahammül edemiyorlarBakan Kurum'dan CHP'ye 'Ortaçağ zihniyeti' tepkisi: Tahammül edemiyorlar#Murat Kurum
Dünyanın gözü Kazakistanda... Erdoğandan kritik temaslarDünyanın gözü Kazakistan'da... Erdoğan'dan kritik temaslar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Biden canlı yayında duyurdu: ABDnin boğazına hançeri dayadılar Tek suçlu o...Biden canlı yayında duyurdu: ABD'nin boğazına hançeri dayadılar! Tek suçlu o...#ABD
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Abdullah Avcı ve Edin Visca yıllar sonra bir arada!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Visca
Abdullah Avcı ve Edin Visca yıllar sonra bir arada

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca ve teknik direktör Abdullah Avcı, yıllar sonra Trabzonspor'da buluştu.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 20nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 18.00de son idmanlarını yapan bordo mavili ekip, yarınki karşılaşma için taktik çalıştı. Trabzonsporun ses getiren transferi Edin Visca da bu akşam yapılan antrenmanda yer aldı.

VİSCA İLK İDMANINDA

Bugün kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Visca bordo mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcının Medipol Başakşehirde hocalık yaptığı dönemde aynı çatı altında çalışan hoca ve öğrencisi Visca, yıllar sonra buluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Visca

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs