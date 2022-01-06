Abdullah Avcı ve Edin Visca yıllar sonra bir arada!

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 20nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 18.00de son idmanlarını yapan bordo mavili ekip, yarınki karşılaşma için taktik çalıştı. Trabzonsporun ses getiren transferi Edin Visca da bu akşam yapılan antrenmanda yer aldı.



VİSCA İLK İDMANINDA



Bugün kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Visca bordo mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcının Medipol Başakşehirde hocalık yaptığı dönemde aynı çatı altında çalışan hoca ve öğrencisi Visca, yıllar sonra buluştu.