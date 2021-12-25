Avcı ve Belözoğlu ilk kez karşı karşıya! Bu akşam...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Bakan Koca devreye girdi... Küçük Asiye, Antalya’ya sevk edildi Bakan Koca devreye girdi... Küçük Asiye, Antalya’ya sevk edildi#Gaziantep
Bir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmediBir gemi salgını daha... 2 yerden girişine izin verilmedi!#ABD
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...#Elon Musk
81 ilde sıkı denetim Etiket indirmeyeni şikayet edin81 ilde sıkı denetim! 'Etiket indirmeyeni şikayet edin'#Mehmet Muş
G.Saraydan Avrupayı sarsacak takas Vedat Muriqi...G.Saray'dan Avrupa'yı sarsacak takas! Vedat Muriqi...#Galatasaray
Vadeye ve büyüklüğe göre faizVadeye ve büyüklüğe göre faiz#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Mohamed Salaha rekor teklif İngilterede böylesi görülmedi, yeni maaşı...Mohamed Salah'a rekor teklif! İngiltere'de böylesi görülmedi, yeni maaşı...#Liverpool
Sosyal medya fenomenine şok Müstehcenlikten 5 ay hapisSosyal medya fenomenine şok! 'Müstehcenlik'ten 5 ay hapis#Merve Taşkın
Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yediSağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Avcı ve Belözoğlu ilk kez karşı karşıya! Bu akşam...

#Trabzonspor#Başakşehir#Avcı
Avcı ve Belözoğlu ilk kez karşı karşıya Bu akşam...

Avcı ile Belözoğlu, ilk kez ‘teknik adam’ olarak rakip takımların başında sahaya çıkacak. Bordo mavililerde Gervinho, Edgar, Nwakaeme, Vitor Hugo ve Erce sakat, turuncu lacivertlilerde ise Ömer Ali cezalı.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bugün saat 19.00’da, 32 puanla üçüncü sırada yer alan Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Bordo mavililerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar İe’nin yanı sıra Vitor Hugo, Nwakaeme ve Erce yok. Başakşehir’de ise Ömer Ali cezalı, sakatlığı bulunan Tolga’nın durumu ise belirsiz. Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma, birçok açıdan özel anlam taşıyor:

BAŞAKŞEHİR'DE 2 KEZ ÇALIŞTI

Daha önce Başakşehir’de 2 kez görev yapan Abdullah Avcı ile 2015-2019 yılları arası turuncu lacivertli takımda öğrencisi olan Emre Belözoğlu ‘teknik direktör’ olarak ilk kez rakip takımların başında karşı karşıya gelecek.

Gözden Kaçmasın

Trabzonspor rekor için sahaya çıkıyorTrabzonspor rekor için sahaya çıkıyorHaberi Görüntüle

10 YIL GÖREV YAPTI

Avcı, toplam 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir’e karşı, Trabzonspor’un hocası olarak 3’üncü kez rakip olacak. Önceki 2 maçı kazanan Abdullah Avcı, geçen sezon TFF Türkiye Süper Kupası finalinde karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 devirerek kupayı kazanmıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Başakşehir#Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası