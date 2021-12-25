Avcı ve Belözoğlu ilk kez karşı karşıya! Bu akşam...

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Süper Lig’de 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bugün saat 19.00’da, 32 puanla üçüncü sırada yer alan Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Bordo mavililerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar İe’nin yanı sıra Vitor Hugo, Nwakaeme ve Erce yok. Başakşehir’de ise Ömer Ali cezalı, sakatlığı bulunan Tolga’nın durumu ise belirsiz. Hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği karşılaşma, birçok açıdan özel anlam taşıyor:

BAŞAKŞEHİR'DE 2 KEZ ÇALIŞTI

Daha önce Başakşehir’de 2 kez görev yapan Abdullah Avcı ile 2015-2019 yılları arası turuncu lacivertli takımda öğrencisi olan Emre Belözoğlu ‘teknik direktör’ olarak ilk kez rakip takımların başında karşı karşıya gelecek.

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10 YIL GÖREV YAPTI

Avcı, toplam 10 yıl çalıştırdığı Başakşehir’e karşı, Trabzonspor’un hocası olarak 3’üncü kez rakip olacak. Önceki 2 maçı kazanan Abdullah Avcı, geçen sezon TFF Türkiye Süper Kupası finalinde karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 devirerek kupayı kazanmıştı