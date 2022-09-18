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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'un DNA'sında var'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı: Trabzonsporun DNAsında var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 19:54

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Biz geçişten gol yiyen bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik. İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi. Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var.

İYİ BİR AİLEYİZ

Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler daha fazla konsantre olacaktır ve isteyecektir. Ama bizim de daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla mücadele, daha fazla aile. Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracaktır

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İHTİYACIMIZ VARDI

Oyuncularla çok samimi bir bağımız var. Bu oyuncu grubu da vazgeçmeyen bir oyuncu grubu. Trabzonspor vazgeçmez zaten, oyuncu grubu da vazgeçmeyek. Onun için biz her kulvarda, her şeyin içinde olmak istiyoruz. Araya girerken buna ihtiyacımız vardı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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