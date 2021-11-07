Abdullah Avcı tarih yazıyor! Avrupa'nın 4 takımından biri...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Musktan tartışma yaratan anket Milyonlarca kişi oy kullandıMusk'tan tartışma yaratan anket! Milyonlarca kişi oy kullandı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiLütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Erdoğandan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımızErdoğan'dan Mehmetçiğe mesaj: Sancak bizim kutsalımız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Olimpiyatta bir gol daha Skor...Canlı | Olimpiyat'ta bir gol daha! Skor...#Karagümrük
Son dakika idamına milyonluk tazminat davası'Son dakika' idamına milyonluk tazminat davası#Japonya
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe
Bakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecekBakan Akar: Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek#Milli Savunma Bakanlığı
Karadenizde sular ısındı Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruzKaradeniz'de sular ısındı! "Turistik geziye gelmediğinizi biliyoruz!" #RUSYA
ABDyi şaşkına çeviren olay Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktıABD'yi şaşkına çeviren olay! Duvarı kırınca karşılarına çırılçıplak çıktı#ABD
Yonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurduYonca Evcimik bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu#Yonca Evcimik
Her gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı Halk açlıktan ölecekHer gün füze test ediyorlardı... Kan donduran uyarı! Halk açlıktan ölecek#Kuzey Kore
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Abdullah Avcı tarih yazıyor! Avrupa'nın 4 takımından biri...

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı tarih yazıyor Avrupanın 4 takımından biri...

Spor Toto Süper Lig'de namağlup zirvede bulunup, Avrupa'nın 5 büyük liginde de yenilgisiz 4 takımdan biri konumunda yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahadaki 383 günlük namağlup serisiyle de tarih yazıyor.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de rakiplerine puan farkı atarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, namağlup serileriyle tarih yazmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Lig 1 ve İtalya Seri A olmak üzere Avrupa'nın beş büyük liginde Liverpool, Napoli ve Milan ile birlikte tek namağlup takım olan Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini ise 383 güne çıkardı.

24 DIŞ SAHA MAÇINDA 52 PUAN TOPLADI

Son deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonraki 24 dış saha karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6'ncı haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1’lik sonuçla yaşayan Trabzonspor, sonraki 24 deplasman karşılaşmasında 14 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 52 puan hanesine yazdırdı.

ABDULLAH AVCI'DAN SONRA SÜPER LİG'İN EN İYİSİ TRABZONSPOR

Haberin Devamı

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020 tarihinde sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam Abdullah Avcı yönetiminde de çıktığı 23 dışı saha maçının hiçbirini kaybetmedi. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020'den bu yana 51 puan ile deplasmanda en fazla puan toplayan, 14 galibiyet ile en fazla kazanan Süper Lig ekibi oldu.

YILLAR SONRA İLKLER YAŞANDI

Ligin 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısından 2-1lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 2012 yılının Mart ayından bu yana ligde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ise Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'ı üst üste 2 deplasman maçında mağlup etmeyi başardı.

SEZONUN EN UZUN GALİBİYET SERİSİ

Süper Lig'de son 5 maçını da galibiyetle tamamlayan lider Trabzonspor, 2021-22 sezonunda üst üste 5 galibiyet alan ilk takım olarak bu sezonun en uzun galibiyet serisine imza attı. İkincisi sıradaki Hatayspor 4, üçüncü sıradaki Alanyaspor 3, Beşiktaş, 3, Konyaspor 2, Galatasaray ile Fenerbahçe de 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayabildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy