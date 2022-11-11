Abdullah Avcı: 'Trabzonspor yarışın içinde olacak'

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Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum.

ÇOK İYİYİZ DİYEMEM AMA...

Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor

DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ

2 oyuncu Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır. Dönüşlerde durum değerlendirmesi yapacağız. Umarım Dünya Kupası'nda topun oyunda kaldığı ve güzel oyun konuşulan bir süreç yaşarız

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HER YARIŞIN İÇİNDE VARDIR

Trabzonspor her yarışın içinde vardır, olmaya da devam edecek