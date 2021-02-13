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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır"

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Abdullah Avcı: "Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır"
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Alışık olmadıkları bir rakiple oynadıklarını belirten Abdullah Avcı, "En çok gol yiyenden en az gol yiyene dönmek, gelişmek çok önemli. Ligin formasyonu en farklı takımına karşı oynadık. Sabır, akıl, baskı ister bu tip rakipler. Alışık olmadığımız bir rakip. Bazen oyundan da koptuk. Boşlukları kat etmek gerekirken uzaktan pas attık. Geldiğim günden beri aradaki farka, aşağıya yukarıya bakmadım. Parçadan bütüne gidiyoruz. Trabzonspor'un zirvede olması genetiğinde var. Trabzonspor hep yukarıda olmak durumundadır. 16 maç daha var. Uzun bir yol. Kaybedeceğimiz durumlar olacak. Biz hep aile duygusunu, organizasyonu, çalışmayı yapmamız gerekiyor. Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı." diye konuştu.

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