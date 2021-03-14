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GeriFutbol Abdullah Avcı: "Trabzonspor beraberliğe sevinemez"
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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2021 - 18:29 | Son Güncelleme:

Abdullah Avcı: "Trabzonspor beraberliğe sevinemez"

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Abdullah Avcı: "Trabzonspor beraberliğe sevinemez"

Süper Lig'in 30. haftasında Erzurumspor ile berabere kalan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve her zaman kazanmak için oynadığını belirten Abdullah Avcı, "Önümüzdeki senenin planlamasını yaparken maç kazanmak istiyoruz. Futbol duyguların çok önemli olduğu ama tamamen duygularla oynanan bir oyun değil artık. Aklımızla da oynamamız lazım. Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez. Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz. Trabzonspor, her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Önümüzdeki sene için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Abdullah Avcı: Trabzonspor beraberliğe sevinemez

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