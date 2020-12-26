Abdullah Avcı: "Trabzonspor asla kabul etmez"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, ma çsonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;
Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık. 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk. Adım adım ilk yarı sonuna kadar oyuna daha fazla hakim olduk
DEVREYE YENİK GİRDİK
Galatasaray topa sahip olunca ikinci, üçüncüyü çevirince bir daha hamle yapamayacak görüntüsü vardı. Stoperden merkezin çıkması ve orta sahanın çıkmasıyla devreye yenik girdik
ASLA KABUL ETMEZ
İkinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı. Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez.
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