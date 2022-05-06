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Abdullah Avcı: 'Şampiyonluk sonrası maçlar zordur'

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Abdullah Avcı: Şampiyonluk sonrası maçlar zordur

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Salı günü bir kupa maçımız var, eksiklerimiz var, o yüzden bu kadro ile maça çıktık. Oyun fena başlamadı. Net pozisyonlarımız var, penaltı kaçırdık.

SAHAYA ATTIK

Devre arası oyunda kazanabileceğimiz bir fırsat olduğunu gördük ve mevcut oyuncularımızdan 3'ünü sahaya attık.

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KUPA HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAĞIZ

İyi şeylerde var maçta olumlu, olumsuz şeyler de var. Salı günü için bunlar bir veri. Şimdi döneceğiz ve kupa maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız

UMARIM DEVAM EDER

Trabzonspor’a geldiğimde A takımdaydı. Süre almıyordu. Çalışmalara başladıktan sonra çok önemli potansiyeli olduğunu ifade ettim. Ahmetcan önemli bir mesafe kat ediyor. Kendisine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Umarım gelişerek devam eder.

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FİŞİ ÇEKECEK POZİSYON VE GEÇİŞLER YAKALADIK

Şampiyonluğu garantiledikten sonraki müsabakalar her zaman zordur. Geçen hafta bunu gerçekleştirdik. Bir yandan da ligi hem tamamlayacağız, hem kazanmak isteyeceğiz, hem oyun kazanmak isteyeceğiz, hem oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesi yarı finalin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlar geride kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Sonra ilk yarı itibariyle oyun başladı. Oyunun başı, başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakibe kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu sahanın içinde. Biz de devre arasında hem de oyunculara belli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik. Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı, doğru karşılamalar var. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyon ve geçişler yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık.

BUGÜN BAZI BÖLÜMLERDE OYUN OLARAK KAZANDIK

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Aslında çok bir tehlike yaşamadık gibiydi ama riskli bir durum oluşuyordu devamlı. Rakip çünkü riskleri almıştı. Futbol oyunu her zaman her an doğruyu yapman gerektiren bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa, 5 saniye de kalsa rakibi karşılarken doğru yapacaksın. Ve son saniyede, son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Bence yine bardağın dolu tarafı şu. Bugün oyunda bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümünde oyuncu kazandık. Son dakikanın olması salı günü öncesi aslında oyun 0-0 başladığında hiçbir avantajının olmadığının mesajıdır. Umarım salı gününe şimdi döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlar, toparlanma ve diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi takımlarından bir tanesiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekipleri var. 2 senedir lige çok önemli katkı ve renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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