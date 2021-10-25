Abdullah Avcı, Rizespor'daki takım arkadaşlarıyla Trabzonspor'da buluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
İlk kez konuştu Mide bulandıran görüntüler...İlk kez konuştu! Mide bulandıran görüntüler...#RUSYA
Son hamlesiyle İngilizleri de şaşırttı Süper Ligden hoca...Son hamlesiyle İngilizleri de şaşırttı! Süper Lig'den hoca...#Farioli
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Uygulama ilk defa yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Uygulama ilk defa yarın başlıyor#Milli Eğitim Bakanlığı
Sadece 5 yaşında... Susuz bırakıp ölüme terk ettiSadece 5 yaşında... Susuz bırakıp ölüme terk etti! #DEAŞ
Ceza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu Ve karar verildiCeza yazılınca attığı çığlık çok konuşulmuştu! Ve karar verildi#Öğretim Görevlisi
PCR testinde büyük sahtekarlık Şeytanın bile aklına gelmezPCR testinde büyük sahtekarlık! Şeytanın bile aklına gelmez#İstanbul
Büyük hile ortaya çıkarıldı Özel düzenekli gömlek şaşkına çevirdiBüyük hile ortaya çıkarıldı! Özel düzenekli gömlek şaşkına çevirdi#Malatya
Yüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli olduYüzde 148 arttı, talep yağıyor... En ucuz dönem ve rota belli oldu#Kış Turizmi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
TFFde kritik MHK zirvesi başladı Yeni başkan...TFF'de kritik MHK zirvesi başladı! Yeni başkan...#Mhk
Futbolcu Gökhan Çıradan boşanan Selin Ciğerciye basketçi sevgiliFutbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'ye basketçi sevgili#Selin Ciğerci
Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne'Gitgide sana benziyorum farkındayım...Çok güzelsin Anne!'#Anneler
NASA dan UFO itirafı Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyorNASA 'dan UFO itirafı! Sosyal medya bu sözlerle çalkalanıyor#NASA
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Abdullah Avcı, Rizespor'daki takım arkadaşlarıyla Trabzonspor'da buluştu

#Trabzonspor#Rizespor#Abdullah Avcı
Abdullah Avcı, Rizespordaki takım arkadaşlarıyla Trabzonsporda buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 35 yıl önce Çaykur Rizespor'da forma giydiği Metin Bak ve Turgut Kural ile bu kez Trabzonspor'da buluştu.

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un altyapısında görev yapan Metin Bak ve Turgut Kural ile 1986-1987 sezonunda o dönemdeki adıyla Rizespor'da birlikte forma giymişti.

Avcı, Bak ve Kural, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne 35 yıl önce başlayan dostluğun öyküsünü anlatırken, Rize ve Trabzon şehirlerinin kardeşliğine vurgu yaptı.

- Avcı: "35 senedir dostluğumuz hiç kopmadan devam etti"

Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor'a transfer olduğu dönemi anlatarak, "1986 yazıydı Rizespor'a transfer oldum. Gelmeden evvel Metin ve Turgut'un isimlerini biliyordum ama tanımıyordum, bana çevremden, 'Merak etme biri sağ açık, biri sol açık, leblebi gibi orta yapıyorlar.' dediler. Bazen orta oldu, bazen olmadı ama en önemlisi şu oldu, 35 senedir arkadaşlığımız dostluğumuz hiç kopmadan devam etti." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Rizespordaki takım arkadaşlarıyla Trabzonsporda buluştu

Haberin Devamı

"Bugün buradayız aynı çatı altında, Trabzonspor çatısı altında." diyen başarılı teknik adam, şöyle devam etti:

"Burada kuruma ve Trabzonspor'a hizmet etmek aynı amaç uğrunda. 35 sene önce başlayan dostluğun burada da böyle devam etmesi, samimiyetin ilk günkü gibi devam etmesi çok güzel. Tabii ki bazen mesafeler olur, bazen altı ay görüşmezsin, telefonla görüşmezsin ama sanki böyle altı aydır her gün görüşüyormuş gibi davranırsın. Bizimkisi de öyle bir durum şu anda. Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Belki araya küçük küskünlükler girmiştir ki bu zaten çok doğal ama sonrasında ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?"

- Metin Bak: "Avcı, iyi bir golcü, bitiriciydi"

Trabzonspor altyapısında görev yapan ve Türkiye Futbol Antrenörleri Trabzon Şube Başkanı Metin Bak ise Trabzonspor'da oynadığı dönemde kendisine birçok teklifin geldiğini belirterek, "Ama Rizespor'a söz vermiştim. Transfer döneminde daha yüksek rakamlar verdiler ama tereddütsüz Rize'ye gittim." değerlendirmesinde bulundu.

O tarihten beri Rize'den hiç kopmadığını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Oraya gidince hiç yabancılık çekmedim. Sanki aynı ildeymiş gibiydim çünkü kültürü, doğası, her şeyi aynı. İnsanı da birden sinirlenir ama vefalı, neşeli, yardımseverdir. Birbirinden gelin alıp vermiş, tek yürek olmuştur bu şehirler, komşudan öte bana göre tek yürektir."

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, Rizespordaki takım arkadaşlarıyla Trabzonsporda buluştu

Rizespor'un şampiyon olup o dönemdeki adıyla Birinci Lig'e yükseldiği kadroda Trabzonlu olarak Turgut Kural ve Erol Tombul ile bulunduğunu vurgulayan Metin Bak, şunları söyledi:

"Bizi Rize'de evlatları gibi görür severlerdi, halen aynı dostluklar sürüyor. Şampiyonluk sürecinde Trabzon'dan taraftarlar gelirdi maçlara. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de Rize'den otobüsler, minibüsler kalkardı. El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Başarı için yine öyle olmalı. Abdullah Avcı ve Turgut Kural'la birlikte 1986-1987 sezonunda birlikte oynadık. Kamplarda, antrenman dışında hep beraberdik. Turgut Kural'la uzun yıllar her şeyi paylaştık."

Haberin Devamı

Abdullah Avcı'nın hep paylaşımcı, değerli bir kişilik olduğunu aktaran Bak, "35 yıl geçti, o süre içinde birbirimizden hiç kopmadık. Her durumda birbirimize destek olduk. Turgut çok yetenekli, çalışkan bir oyuncuydu. Abdullah Avcı ise iyi bir golcüydü, bitiriciydi. Oyun zekası çok yüksek, iyi pozisyon alırdı. Kafa hakimiyeti de çok yüksekti." şeklinde görüş belirtti.

- Turgut Kural: "Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür"

Turgut Kural ise Rizespor ile yollarının 1984-1985 sezonunda kesiştiğini ve 6 yıl süren, her yönüyle özel yıllar yaşadığını ifade ederek, "İlk 4 yıl, Rizeli ve Trabzonlu sporcuların oluşturduğu kadrolarla lige çıktık, ciddi ve güçlü bir takım kurduk. Abdullah Avcı santrfor, ben sağ açık, Metin Bak ise sol açık olarak oynarken, ligin en etkili forvet hatlarından biriydik." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, Rizespordaki takım arkadaşlarıyla Trabzonsporda buluştu

"O dönemlerde birlikte oynayan, yaş ortalaması 21 olan Rizeli ve Trabzonlu gençlerin sergiledikleri birliktelik, kurdukları bağ ve başarıları ile iki şehrin kardeşliği iyice perçinlenmişti." diyen Kural, şunları kaydetti:

"Yine çok büyük çoğunluk aynı düşünüyor, farklı algıları da düzeltebiliriz. Yine aynı birlikteliği sağlayabiliriz. Yapılacak olan şey, o yılları yeniden modellemek olabilir. Takımlar arasındaki oyuncu geçişlerini çoğaltabiliriz, birlikte yapılacak organizasyonları artırabiliriz. Birlikte hareket ettikçe sorunları çok rahatlıkla yok edebiliriz. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki bu bağı koparmak mümkün değil. Aile içinde bile kavga olur, sonra biter. Rize ve Trabzon da bana göre bir aile gibidir. Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Sadece sporda ayrı düşünenler var. Öyle ki belki maçta birbirine kızar ama stat çıkışında yine kardeşçe yol alırlar. O nedenle bu iki şehri asla ayrı düşünemiyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Rizespor#Abdullah Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!