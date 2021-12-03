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Abdullah Avcı rekor için sahaya çıkıyor

#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı
Abdullah Avcı rekor için sahaya çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.

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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ederken hataya yer vermek istemiyor.

Sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan bordo-mavililer, bunun yanı sıra ilklere de imza atacak.

Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor 15 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Adana Demirspor'a sahasında kaybetmemesi halinde serisini 27 maça çıkaracak olan Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış olacak. Ardından ise 1983-84 sezonundaki 28 maçlık yenilmezlik serisini hedef koyacak.

Avcı, en uzun seri için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, puan kayıpsız geçtiği seriyi de yedi maça çıkarmıştı.

Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almak için mücadele edecek olurken, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Abdullah Avcı

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