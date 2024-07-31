Abdullah Avcı: Öncelikle 3 oyuncu hedefimiz var

Haberin Devamı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Papara Park'ta maç öncesi takım kaptanı Uğurcan Çakır ile basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ikinci resmi maçlarını oynayacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk maçta yaptığım değerlendirmeleri tekrar yapmak istiyorum. Fizik kalitesi yüksek ve oyun planı olan bir takıma karşı zor bir müsabaka oynadık. Çok iyi kullandıkları alanlar oldu. Kenar ortalar ve taçlar, bize etkili olduğu noktalar. Biz oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık. Analizimizi yaptık, rakip kadar bizim de pozisyonumuz var. Kaptanımız iyi bir performans sergiledi. Deplasmanda 2-0 kazanmak önemliydi. Şimdi ikinci maça odaklandık.

Bugün de hücum ve duran topları çalıştık. Yarın akşam kendi taraftarımız önünde daha iyi bir oyun ile iyi bir sonuç almak istiyoruz. Oyun içerisinde her an dikkatli olacağız. Umarım taraftarımız ile beraber karşılığını alacağız."

Haberin Devamı

61. yaşına giren Avcı, doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederek, "Umarım hep beraber Trabzonspor ile beraber 61. yaşımda plaka ile birlikte en güzel günleri yaşarız. Veriler ve istatistikler tarihte hep yer alır ama öncelikle iyi oyun ve maçı kazanmak her zaman değerlidir. İstatistik seni bir yerde yazacak ve ülke puanına katkı sağlayacaktır. Önemli olan kazanmaktır. Kazandıktan sonra ne hissettiğimi de söyleyebilirim. Önceliğimiz maçı kazanmak." diye konuştu.

"Öncelikle 3 oyuncu hedefimiz var"

Transferde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu ile harika bir şekilde birlikte çalıştıklarını vurgulayan Avcı, "Oyuncunun geldiği ülke, ekonomisi, hepsi önemli. İçerdeki dengeleri de ekonomik olarak bozmak istemiyoruz. Şu ana kadar gerçekleşen transferlerden iletişim kurduğumuz durum gerçekleşti. Minimum 2 veya belki 3 oyuncu için daha çalışıyoruz. Bazen 8 veya 10'a almak istediğin oyuncunun rakamlarına ulaşmak çok kolay olmuyor. Bazen de elindeki oyuncuya göre formasyon değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama bu profilde net bir oyuncu almak için çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle 3 oyuncu hedefimiz var. Forvet hattı isimleri medyada dolaşıyor. Stoper yani sol stoper konusu var. 8-10 numara için de devam ediyor." dedi.

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, bir gazetecinin taraftarlar arasında kendisiyle ilgili farklı düşünceler olduğu yönündeki soruya, "Ben güvensizlik olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'da Maraş Caddesi'nde de dolaşıyorum. Sosyal medya ne söylüyor bilmiyorum. Orası buhar olarak kayboluyor. Ben lige girerken, bu kadar güzel plan yaparken, hazırlık maçları ve resmi maçı kazanırken bunlar neden gündemde bilmiyorum. Ben dışarda olumlu bir şekilde net olarak karşılığını alıyorum." yanıtını verdi.

Süper Lig'de şampiyon oldukları sezon altyapıdan fazla sayıda oyuncu oynattıklarına işaret eden Avcı, "Altyapıdan çıkmış bir oyuncu da Ajax'a transfer oldu. Hem hazır olmayanı oynatıp hem de şampiyon mu olacaksın? En çok altyapında oyuncu kazandıran teknik adam olarak söylüyorum, doğru yatırım yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Avcı, bordo-mavili kulüpte beşinci sezonuna başlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor taraftarı bizi hiç yalnız bırakmasın. Onların pozitif desteğine ihtiyacımız var. Müsabaka bitince tabii ki eleştiri olacaktır. Biz de geri bildirim toplantısı yapıyoruz. Onlar bizim 12. adamımız olunca farklı oluyor. Geçen sezon seyircisiz maçların keyfi de olmuyor, bunu gördük. Televizyonda da keyif olmuyor. Onlar şehrin en büyük markasını yalnız bırakmasınlar. Onlarla çok daha güzeliz."

Engin Poyraz Efe Yıldırım'ı kendisinin profesyonel futbolcu yaptığını belirten Avcı, futbolcunun izninin bitmesinin ardından A takım kadrosuna katılacağını ve sonraki süreçle ilgili gelişmeleri takip edeceklerini sözlerine ekledi.