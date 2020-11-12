Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi gözüne kestirdi

Son dakika haberi... Trabzonspor'un Kasımpaşaspor'a 4-3 mağlup olduğu maçta iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra sakatlanan Nwakaeme, sonraki hafta oynanan Alanyaspor maçında kadroda yer almasına rağmen riske edilmemiş ve oynatılmamıştı. Bugün idmanlara başlayan Nwakaeme sevinç yaratırken, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın tecrübeli oyuncu ile özel ve yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Asist Analiz'in haberine göre; Nwakaeme’nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

EN SKORER OYUNCU



Bordo-mavili ekipte 3. Sezonunu geçiren Nwakaeme, bu süre zarfında toplam 80 maça çıkarken 28 gol atıp 23 de asist yaptı. Bu istatistiğiyle Karadeniz ekibinin skora en fazla katkıda bulunan oyuncusu konumunda bulunan 31 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor maçında oynayacağı öğrenilirken, moralinin de yerine geldiği gözlendi.

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